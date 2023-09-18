مستشفى الرس ينجح في وقف نزيف المخ وترميم عظم جمجمة لمصاب بحادث

وأفاد تجمع القصيم الصحي، بأن المريض سبَق أن خضع لعملية استئصال جزء من عظمة الجمجمة، وزرعت بالبطن في أحد المستشفيات؛ لافتًا إلى أن الفريق الطبي تَمكن من متابعة حالته الصحية بشكل دقيق، وبعد استقرارها تم وقف النزيف وإرجاع عظمة الجمجمة لمكانها الطبيعي؛ في عملية جراحية استغرقت قرابة الـ3 ساعات.