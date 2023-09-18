مستشفى الرس ينجح في وقف نزيف المخ وترميم عظم جمجمة لمصاب بحادث

تَمكن فريق طبي مختص في أمراض المخ والأعصاب والجراحة العامة، في مستشفى الرس العام، من إنقاذ حياة مقيم من الجنسية الآسيوية وإنهاء معاناته، الناجمة عن تعرضه لحادث مروري، نتج عنه نزيف شديد في المخ.
وأفاد تجمع القصيم الصحي، بأن المريض سبَق أن خضع لعملية استئصال جزء من عظمة الجمجمة، وزرعت بالبطن في أحد المستشفيات؛ لافتًا إلى أن الفريق الطبي تَمكن من متابعة حالته الصحية بشكل دقيق، وبعد استقرارها تم وقف النزيف وإرجاع عظمة الجمجمة لمكانها الطبيعي؛ في عملية جراحية استغرقت قرابة الـ3 ساعات.
وأكد التجمع أنه بعد التحقق من نجاح العملية تم تنويم المصاب في قسم العناية ووضعه تحت الملاحظة الطبية، ومن ثم تحويله لقسم تنويم الجراحة ومتابعة حالته إلى أن استقرت بعد شفائه وغادر المستشفى.
وكان مستشفى الرس العام قد أجرى خلال النصف الأول للعام 2023م نحو 2300 عملية جراحية.