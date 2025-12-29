وزيرا الصناعة والاقتصاد السعودي والتونسي يبحثان تعزيز الشراكات وتذليل التحديات الاستثمارية

عقد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف، ومعالي وزير الاقتصاد والتخطيط في الجمهورية التونسية الدكتور سمير عبدالحفيظ، اجتماعًا مشتركًا مع رئيسَي وأعضاء مجلس الأعمال السعودي التونسي، وذلك على هامش أعمال الدورة الثانية عشرة للجنة السعودية التونسية المشتركة المنعقدة في الرياض.