جامعة الأمير محمد بن فهد تحتفل بتخريج الدفعة (2024–2025) من طالباتها غداً

وأشار إلى أن هذه المناسبة تستحضر بكل امتنان ذكرى مؤسس الجامعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز – رحمه الله –، الذي أرسى دعائم هذا الصرح العلمي، وترك أثرًا إنسانيًا وعلميًا خالدًا ما زال شاهدًا في كل إنجاز تحققه الجامعة.