جامعة الأمير محمد بن فهد تحتفل بتخريج الدفعة (2024–2025) من طالباتها غداً

تحت رعاية الأميرة جواهر بنت نايف بن عبدالعزيز آل سعود، تستعد جامعة الأمير محمد بن فهد لإقامة حفل تخريج الدفعة (2024–2025) من طالباتها، وذلك يوم الخميس الموافق 13 نوفمبر 2025م، في مقر الجامعة بمدينة الخبر.
ويبلغ عدد الطالبات الخريجات في هذا الحفل (476) طالبة من مختلف الكليات والتخصصات، حيث يأتي هذا الحفل امتدادًا لمسيرة الجامعة في دعم التعليم وتمكين المرأة السعودية من المساهمة الفاعلة في التنمية الوطنية.
وبهذه المناسبة، قدّم رئيس الجامعة الدكتور عيسى بن حسن الأنصاري شكره وتقديره لصاحبة السمو الملكي الأميرة جواهر بنت نايف على رعايتها الكريمة للحفل، واحتفائها بهذه المناسبة التي تمثل مرحلة مهمة في مسيرة الطالبات العلمية والأكاديمية، وتهيئتهن للانطلاق نحو سوق العمل.
كما قدّم شكره وتقديره إلى صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز رئيس مجلس أمناء الجامعة على متابعته ودعمه الدائم واهتمامه بمسيرة الجامعة وإنجازاتها المختلفة.
وعبّر الدكتور الأنصاري عن فخره واعتزازه بخريجات الجامعة، مؤكدًا أن هذه الدفعة الجديدة تجسد اهتمام القيادة الرشيدة بالتعليم ودعمها المستمر للمؤسسات الأكاديمية في المملكة، وتمكين الشباب من الجنسين ليكونوا شركاء فاعلين في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأشار إلى أن هذه المناسبة تستحضر بكل امتنان ذكرى مؤسس الجامعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز – رحمه الله –، الذي أرسى دعائم هذا الصرح العلمي، وترك أثرًا إنسانيًا وعلميًا خالدًا ما زال شاهدًا في كل إنجاز تحققه الجامعة.
وقال الأنصاري: يأتي هذا الحفل وفاءً لجهوده وعطائه، وتجديدًا للعهد على أن تظل الجامعة منارًا للعلم والريادة كما أرادها – رحمه الله -.
كما قدّم الدكتور الأنصاري شكره وتقديره لأولياء أمور الطالبات على دعمهم المستمر، مباركًا لهم هذا اليوم الذي يجسد ثمرة أعوام من الجد والاجتهاد.
وبيّن أن عدد خريجي الجامعة منذ تأسيسها بلغ (8,988) خريجًا وخريجة، يعمل منهم حاليًا (7,557) في مختلف القطاعات، بنسبة توظيف بلغت 87% من الخريجين السعوديين، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس جودة مخرجات الجامعة وفاعليتها في سوق العمل.
واختتم تصريحه بالتأكيد على أن الجامعة ماضية في تطوير برامجها الأكاديمية والبحثية، وتعزيز شراكاتها المحلية والدولية، سعيًا لتحقيق رسالتها في إعداد كفاءات وطنية قادرة على الريادة والإسهام في بناء مستقبل الوطن.