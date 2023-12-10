شاهد "جبل القمر" في خليص.. هنا وجهة سياحية مثالية لمحبي الهدوء

يُشكّل "جبل القمر" في محافظة خليص، شمال شرق مدينة جدة، أحد أبرز الوجهات السياحية بالمحافظة، لمحبي الهدوء والبعد عن صخب المدينة، وعيش تجربة التنزه في الهواء الطلق.