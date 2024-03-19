أمير الشرقية يزور المرضى المنوَّمين في مستشفى الملك فهد الجامعي بـ"الخبر"

كما قدم الدكتور "الربيش" شكره وبالغ امتنانه لأمير المنطقة الشرقية على حضوره وتفقده المشاريع التطويرية التي شهدها المستشفى الجامعي، وما يحظى به من دعم ومتابعة من أمير المنطقة؛ لما له بالغ الأثر على رفع مستوى الخدمات الصحية في المنطقة، والعمل على تسخير كل ما من شأنه أن يساهم في تخفيف معاناة المرضى من خلال توفير الرعاية الطبية اللازمة من قِبل كوادر وطنية مؤهلة، تهتم بالمريض، وتراعي صحته.