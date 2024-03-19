أمير الشرقية يزور المرضى المنوَّمين في مستشفى الملك فهد الجامعي بـ"الخبر"

زار الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية الرئيس الفخري لجمعية أصدقاء المرضى، يرافقه الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز، نائب أمير المنطقة نائب الرئيس الفخري لجمعية أصدقاء المرضى، مساء أمس الثلاثاء المرضى المنوَّمين في مستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر التابع لجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل.
واطمأن أمير المنطقة الشرقية ونائبه على صحة المنوَّمين في أقسام المستشفى متوجهين بالدعاء إلى الله أن يمنَّ عليهم بالشفاء العاجل.
وتجول أمير المنطقة الشرقية في أقسام المستشفى، يرافقه رئيس جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل المشرف العام على المستشفى الجامعي الأستاذ الدكتور عبدالله الربيش، ورئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء المرضى عبدالحكيم بن حمد الخالدي، وأعضاء اللجنة، وعدد من الأطباء الذين قدموا شرحًا عن تلك الأقسام والتخصصات والأعمال التي يمارسونها.
وثمّن أمير المنطقة الشرقية جهود الكوادر الطبية الذين يقدمون رعاية طبية متميزة للمرضى تماشيًا مع توجهات القيادة -رعاها الله- بتأمين رعاية طبية وفق أفضل الممارسات العالمية.
وأشاد الدكتور عبدالله الربيش بزيارة أمير المنطقة ونائبه للمرضى المنومين في المستشفى، والاطمئنان على صحتهم، مؤكدًا أن هذا ليس بمستغرب عليهما، وأن هذه اللفتة تؤكد حرص سموهما على سلامة وصحة المنوَّمين؛ وهو ما يترك أثرًا إيجابيًّا في نفوس المرضى، ويدعمهم نفسيًّا.
كما قدم الدكتور "الربيش" شكره وبالغ امتنانه لأمير المنطقة الشرقية على حضوره وتفقده المشاريع التطويرية التي شهدها المستشفى الجامعي، وما يحظى به من دعم ومتابعة من أمير المنطقة؛ لما له بالغ الأثر على رفع مستوى الخدمات الصحية في المنطقة، والعمل على تسخير كل ما من شأنه أن يساهم في تخفيف معاناة المرضى من خلال توفير الرعاية الطبية اللازمة من قِبل كوادر وطنية مؤهلة، تهتم بالمريض، وتراعي صحته.
وأشار إلى أن المستشفى الجامعي يشهد عامًا بعد عام تطورًا ملحوظًا في أقسامه وطواقمه الطبية كافة، وقال: حرصنا على أن يستمر العمل في المستشفى بجودة عالية، ومهنية فائقة؛ لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، واستمرار التطوير والتدريب للكوادر الطبية كافة بما يتناسب وجودة العمل الطبي.
كما أثنى الدكتور "الربيش" على جهود أعضاء جمعية أصدقاء المرضى، وما يقدمونه كل عام من دعم سخي للمستشفى الجامعي ومستشفيات المنطقة الشرقية كافة، وهذا ليس بمستغرب عليهم؛ فأياديهم بيضاء، وعطاؤهم مستمر لا ينقطع، ورافد من روافد التنمية.. داعيًا العلي القدير أن يجعله في ميزان حسناتهم، ويبارك في جهودهم، ويديم على وطننا الخير والعزة والرفعة والتمكين.
من جهته، قدَّم رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء المرضى بالمنطقة الشرقية عبدالحكيم بن حمد الخالدي الشكر لأمير المنطقة الشرقية ونائبه على اهتمامهما الدائم بالمرضى وزيارتهم، إضافة لمتابعتهما الدائمة لبرامج الجمعية التي تصب في مصلحة المرضى.
كما أكد "الخالدي" أن إسهامات رجال الأعمال أصحاب الأيادي البيضاء مستمرة في تقديم الدعم المادي لتأمين الأجهزة الطبية التي يحتاج إليها القطاع الصحي بالمنطقة، وكذلك توفير احتياجات المرضى، وخدمتهم، وتقديم الدعم لهم، وتأمين احتياجاتهم من المستلزمات الطبية؛ إذ يستمر رجال الأعمال خلال الزيارات الرمضانية لمستشفيات المنطقة الرئيسية، وعددها سبعة مستشفيات، بالوقوف على كل ما يخدم المرضى.