877 لوحة طلابية.. "مدير تعليم مكة" يدشن معرض "وطن يسكن القلوب"

دشّن المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة عبدالله بن سعد الغنام اليوم الأحد، المعرض الوطني الفني تحت شعار "وطن يسكن القلوب" والذي شارك فيه الطلاب والطالبات بـ877 لوحة من اللوحات الفنية التشكيلية التي تحكي بدورها تاريخ المملكة العربية السعودية المجيد؛ حيث يحمل بين جنباته إبداعات تعبّر عن حب الوطن والفخر به؛ لتحقيق رؤى مستقبلية لوطن له رؤية.