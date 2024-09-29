877 لوحة طلابية.. "مدير تعليم مكة" يدشن معرض "وطن يسكن القلوب"

دشّن المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة عبدالله بن سعد الغنام اليوم الأحد، المعرض الوطني الفني تحت شعار "وطن يسكن القلوب" والذي شارك فيه الطلاب والطالبات بـ877 لوحة من اللوحات الفنية التشكيلية التي تحكي بدورها تاريخ المملكة العربية السعودية المجيد؛ حيث يحمل بين جنباته إبداعات تعبّر عن حب الوطن والفخر به؛ لتحقيق رؤى مستقبلية لوطن له رؤية.
ويهدف المعرض إلى تعزيز حب الوطن، والانتماء إليه، وتعزيز الروح الوطنية كحدث ومناسبة وطنية، ومشاركة كافة أفراد المجتمع فرحة اليوم الوطني.
بدوره أشاد "الغنام" بما شاهده من منجزات فنية وطنية؛ سائلًا المولى عز وجل أن يحفظ هذه البلاد وحكامها وشعبها، وأن يبارك في أجيالنا خلال مسيرتهم التعليمية، شاكرًا جميع المدارس على مشاركاتهم الإبداعية في هذه المناسبة الغالية على الجميع.