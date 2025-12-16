موظفو "بر جدة" يثرون تجاربهم المعرفية بدورة "استراتيجيات الأمن والسلامة والصحة المهنية"

كما تناولت محاور الدورة مفهوم إدارة المخاطر وخطوات إعداد مصفوفة المخاطر وخطط السيطرة، الى جانب تسليط الضوء على إجراءات الأمن والسلامة في بيئات العمل التي تشمل: سياسات الأمن المادي والدخول والخروج، ومتطلبات السلامة في الورش والمستودعات، والوقاية من الإصابات المهنية، إضافة الى المتطلبات البيئية السليمة والتعامل مع النفايات والانبعاثات.