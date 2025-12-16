موظفو "بر جدة" يثرون تجاربهم المعرفية بدورة "استراتيجيات الأمن والسلامة والصحة المهنية"

نظمت جمعية البر بجدة دورة تدريبية للموظفين تحت عنوان: "استراتيجيات إدارة الأمن والسلامة والصحة المهنية والبيئة في المنشآت"، قدمها المستشار محمد بن طلال عناني.
تضمنت الدورة عدداً من المحاور، شملت: تعريفاً بمفهوم الأمن والسلامة والصحة المهنية والبيئة، وأهمية تطبيق الأنظمة والمعايير الوطنية والدولية في المنشآت، ثم لمحة عن الأنظمة والتشريعات السعودية المنظمة، تلا ذلك إلقاء الضوء على الأدوار الأساسية للجهات ذات العلاقة: "الدفاع المدني، وزارة الصحة، المركز الوطني للرقابة البيئية".
كما تناولت محاور الدورة مفهوم إدارة المخاطر وخطوات إعداد مصفوفة المخاطر وخطط السيطرة، الى جانب تسليط الضوء على إجراءات الأمن والسلامة في بيئات العمل التي تشمل: سياسات الأمن المادي والدخول والخروج، ومتطلبات السلامة في الورش والمستودعات، والوقاية من الإصابات المهنية، إضافة الى المتطلبات البيئية السليمة والتعامل مع النفايات والانبعاثات.
وفي المحور الخامس استعرض مقدم الدورة أنظمة مكافحة الحرائق التي تطرق فيها الى أنواع الحرائق وطرق مكافحتها، واستخدام الطفايات وأنظمة الإنذار والإطفاء، وخطوات إعداد خطة الإخلاء والإنقاذ..
|ويأتي تنظيم الدورة في إطار حرص الجمعية على إيجاد بيئة عمل آمنة ورفع مستوى الالتزام بمعايير الأمن والسلامة والصحة المهنية، في ظل ما تحمله هذه الاستراتيجيات من أثر في الوقاية من المخاطر وتعزيز ثقافة السلامة وغرس الوعي الوقائي.