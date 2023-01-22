انطلاق الملتقى السنوي للتوجهات العالمية في التعليم الإلكتروني غدًا.. وهذا ما سيناقشه

ويُشارك ضمن الملتقى أكثر من 200 مشارك ومشاركة يُمثّلون أكثر من 30 دولة حول العالم؛ حيث يضم الملتقى 7 جلسات متنوعة، و6 ورش عمل، و8 محاضرات علمية، و9 أوراق علمية تقدم تضمن الملتقى، بالإضافة إلى معرض مصاحب يُشارك فيه أكثر من 27 عارضًا عالميًّا من أكثر من 12 دولة حول العالم.