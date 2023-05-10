"محامو مكة" يؤكدون أهمية صياغة العقود ومراجعتها وتدقيقها وخلوها من الثغرات

وخلال مداخلة له في الدورة التدريبية قدَّم خالد أبو راشد، رئيس لجنة المحامين بمنطقة مكة المكرمة بالهيئة السعودية للمحامين، شرحًا عن بعض الثغرات في العقود، التي قد تؤدي إلى خسائر كبيرة لو تم تغيير كلمة واحدة من جوازية الأمر أو عدمه، أو وجوبه.