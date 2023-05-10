"محامو مكة" يؤكدون أهمية صياغة العقود ومراجعتها وتدقيقها وخلوها من الثغرات

عقدت لجنة المحامين بمنطقة مكة المكرمة دورة بعنوان "صياغة العقود"، بالتعاون مع الغرفة التجارية بمكة المكرمة، قدمها المحامي الدكتور فيصل العصيمي، والمحاور المحامي بدر الروقي عضو لجنة المحامين بمنطقة مكة المكرمة، وحضرها عدد مقدر من المحامين والمتدربين والطلاب والمهتمين.
وتناول الدكتور العصيمي أهمية العقود وأنواعها وطريقة صياغتها.. وخلال إجاباته عن أسئلة الحضور أكد أهمية تدقيق العقود من قِبل المحامين، والأخذ بمشورتهم في كل بنود العقد، سواء عند مراجعة العقود أو صياغتها؛ لتكون في ميزان العدالة للطرفين، وألا تكون في مصلحة طرف على الآخر.
وخلال مداخلة له في الدورة التدريبية قدَّم خالد أبو راشد، رئيس لجنة المحامين بمنطقة مكة المكرمة بالهيئة السعودية للمحامين، شرحًا عن بعض الثغرات في العقود، التي قد تؤدي إلى خسائر كبيرة لو تم تغيير كلمة واحدة من جوازية الأمر أو عدمه، أو وجوبه.
وفي ختام الدورة كرَّم رئيس اللجنة خالد أبوراشد ونائب الرئيس يوسف بن هاني المدني المتحدثين وأعضاء من غرفة مكة المكرمة، على وعد بأن تكون هناك لقاءات مستمرة في ظل اتفاقية التعاون بين لجنة المحامين بمنطقة مكة المكرمة والغرفة التجارية بمكة المكرمة.