"إثراء" يشارك بـ 3 أفلام في مهرجان "البحر الأحمر" ويقدم جائزة لأفضل فيلم سعودي

يذكر أن مركز إثراء أنتج أكثر من 23 فيلمًا، كما يحرص إثراء على دعم صُناع الأفلام السعوديين وتمكينهم من الانطلاق نحو العالمية، وكذلك يقدم المركز العديد من المبادرات والبرامج طيلة العام والتي تدعم الصناعات الإبداعية في المملكة، في قطاعات عدة منها المسرح والأفلام والسينما، حيث شارك في العديد من المحافل المحلية والعالمية عبر مهرجانات سينمائية دولية، علاوة على تنظيم مهرجان أفلام السعودية سنويًا بالشراكة مع جمعية السينما وبدعم من هيئة الأفلام التابعة لوزارة الثقافة.