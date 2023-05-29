"أكبر النسور المقيمة في المملكة".. "الحياة الفطرية" يستعرض معلومات عن "نسر الأذون"

وأوضح المركز أن نسر الأذون يفضل البيئات الجافة والسهول المفتوحة ذات الأشجار المتناثرة ويتغذّى بشكلٍ أساسي على الجيف كما يبدأ نشاط بناء العش في أواخر شهر نوفمبر، ويتم بناؤه من الأغصان القوية على قمم أشجار الطلح الكبيرة عادة على ارتفاع يتراوح بين 2 و8 أمتار فوق الأرض.