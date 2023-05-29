"أكبر النسور المقيمة في المملكة".. "الحياة الفطرية" يستعرض معلومات عن "نسر الأذون"

استعرض المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، أبرز المعلومات حول "نسر الأذون" المهدّد بالانقراض عالمياً، ويعد أكبر النسور المقيمة والمتكاثرة بالمملكة.
ويُوجد نسر "الأذون" في إفريقيا وشبه الجزيرة العربية، وهو من النسور المقيمة والمتكاثرة وأكبر النسور التي توجد في المملكة.
ويتميّز هذا النوع بلون ريشه البني الداكن ومنقاره الضخم ولون رأسه الرمادي الباهت واللون الأحمر الفاتح على الرقبة وطوله قرابة 115 سم.
وأوضح المركز أن نسر الأذون يفضل البيئات الجافة والسهول المفتوحة ذات الأشجار المتناثرة ويتغذّى بشكلٍ أساسي على الجيف كما يبدأ نشاط بناء العش في أواخر شهر نوفمبر، ويتم بناؤه من الأغصان القوية على قمم أشجار الطلح الكبيرة عادة على ارتفاع يتراوح بين 2 و8 أمتار فوق الأرض.
وتشمل مهدّدات هذا النسر التسمّم العرضي أو المباشر عن طريق استخدام مربي المواشي مادة السترينين التي تستهدف الحيوانات الضالة والمفترسة، وتدهور الموائل، والارتطام بأسلاك خطوط الطاقة ذات الجهد العالي خلال الطيران.