الفالح: اقتصاد المملكة تضاعف إلى 1.3 تريليون دولار وانخفضت البطالة إلى 7% بفضل رؤية 2030

وأوضح الفالح، خلال كلمته في منتدى فورتشن 2025 ، أن اقتصاد المملكة تضاعف خلال سنوات الرؤية من 650 مليار دولار إلى نحو 1.3 تريليون دولار، في حين ارتفعت مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي إلى 56% مقارنة بـ40% قبل إطلاق الرؤية، كما تراجعت البطالة من 30% إلى 7%، ما يعكس قوة الإصلاحات الاقتصادية وشموليتها.