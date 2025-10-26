الفالح: اقتصاد المملكة تضاعف إلى 1.3 تريليون دولار وانخفضت البطالة إلى 7% بفضل رؤية 2030
أكد معالي وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح أن رؤية المملكة 2030 أحدثت نقلة نوعية في الأداء الاقتصادي وخلقت بيئة استثمارية مرنة مكنّت المملكة من تعزيز تواصلها مع كبريات الشركات العالمية، مشيرًا إلى أن 85% من مبادرات الرؤية قد أُنجزت أو تسير على المسار الصحيح نحو الإتمام بنهاية عام 2024.
وأوضح الفالح، خلال كلمته في منتدى فورتشن 2025 ، أن اقتصاد المملكة تضاعف خلال سنوات الرؤية من 650 مليار دولار إلى نحو 1.3 تريليون دولار، في حين ارتفعت مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي إلى 56% مقارنة بـ40% قبل إطلاق الرؤية، كما تراجعت البطالة من 30% إلى 7%، ما يعكس قوة الإصلاحات الاقتصادية وشموليتها.
وبيّن أن المملكة حققت تقدمًا كبيرًا في استثمارات رأس المال المغامر خلال السنوات الأربع الماضية بفضل الابتكارات الكبرى التي تحتضنها الرياض، مؤكدًا أن مؤشر تنافسية الشركات السعودية شهد ارتفاعًا ملحوظًا وعلى رأسها شركة أرامكو، بما يعكس الثقة العالمية في بيئة الأعمال السعودية.
وأضاف معاليه أن التكنولوجيا والإنتاجية تمثلان عاملين مؤثرين في أداء الأسواق العالمية، مشيرًا إلى أن المملكة تعمل على تمكين مواطنيها بالمعرفة والتقنيات الحديثة واحتضان صناعات المستقبل، ضمن منظومة اقتصادية تقوم على التنافسية، التواصل، والاستدامة من خلال تشريعات مرنة وبنى تحتية ورقمية متقدمة.
واختتم الفالح حديثه بالتأكيد على أن رؤية المملكة 2030 أصبحت نموذجًا عالميًا في تحويل الطموحات إلى منجزات اقتصادية ملموسة، مشددًا على استمرار المملكة في تعزيز مكانتها كوجهة رئيسية للاستثمار العالمي ونموذجٍ للإصلاح والتنمية المستدامة.