الأرصاد : استمرار الانخفاض في درجات الحرارة المصحوب برياح نشطة على مناطق تبوك، والجوف، والحدود الشمالية

وأشار التقرير، إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية تتحول مساءً شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 20 - 45 كم/ساعة، وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 12 - 35 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي يصل إلى أعلى من مترين باتجاه مضيق باب المندب، وحالة البحر متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي يصل إلى مائج باتجاه مضيق باب المندب، فيما تكون حركة الرياح على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 25 - 50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.