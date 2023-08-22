فتح باب التقدم لـ331 منحة جامعية مع الوظيفة لمستفيدي جمعية البر بالشرقية

وتقدم الجمعية هذه المنح بالشراكة مع عدد من الجامعات والكليات والأكاديميات، والتعاون مع رجال الأعمال والداعمين، من أجل سداد رسوم المنح، وتوفير فرص وظيفية للطلاب في التخصصات المختلفة، لتكون المنح التعليمية المقدمة للطلاب منحًا تبدأ بالتوظيف وصرف راتب شهري للطالب المقبول بالمنحة.



