فتح باب التقدم لـ331 منحة جامعية مع الوظيفة لمستفيدي جمعية البر بالشرقية

أعلنت جمعية البر بالمنطقة الشرقية اليوم، عن فتح باب التقدم لـ 331 منحة جامعية وأكاديمية، "بكالوريوس ودبلوم" للطلاب والطالبات السعوديين، ويستمر لمدة أسبوعين، وذلك في مختلف التخصصات العلمية.
وتقدم الجمعية هذه المنح بالشراكة مع عدد من الجامعات والكليات والأكاديميات، والتعاون مع رجال الأعمال والداعمين، من أجل سداد رسوم المنح، وتوفير فرص وظيفية للطلاب في التخصصات المختلفة، لتكون المنح التعليمية المقدمة للطلاب منحًا تبدأ بالتوظيف وصرف راتب شهري للطالب المقبول بالمنحة.
وتشمل المنح التعليمية للبكالوريوس تخصصات كلية دراسات الحاسب الآلي وعلوم الحاسب والشبكات وتطوير الويب والشبكات والحوسبة، وإدارة الأعمال، وكلية دراسات إدارة الأعمال والمحاسبة وعلوم التسويق والنظم، وتخصصات كلية الدراسات اللغوية لدراسة اللغة الإنجليزية وآدابها، ومدة دراستها 4 سنوات.
فيما تضم المنح التعليمية للدبلوم تخصصات الحفر والتنقيب عن الآبار وخدمات الآبار، ومدة دراستها 3 سنوات، وتخصصات اللحام والميكانيكا والكهرباء والسلامة المدنية، ومدة دراستها سنتان، وتخصصات تشغيل النفط والغاز وتشغيل الأنظمة الكهربائية، وفنيي اللحام والتكييف والاتصالات ومشغلي الكيميائيات، ومدة دراستها سنتان، بالإضافة إلى تخصصات إدارة الأعمال وسلاسل التوريد وإدارة تقنية التدفئة والتبريد وتشغيل الشبكات، ومراقبة النظام والحماية والطاقة المتجددة وتقنية الكهرباء، ومدة دراستها 3 سنوات، وتخصصات السياحة والسفر والضيافة وإدارة المرافق وفنون الطهي والخدمات اللوجستية، ومدة دراستها سنتان.
وللاطلاع على المنح التعليمية المقدمة الدخول على الرابط التالي: