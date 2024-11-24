شركة السعدون العقارية تطرح مزاد "رواسي المملكة 2": فرص استثمارية مميزة بالرياض والخرج

أعلنت شركة السعدون العقارية، إقامة مزاد "رواسي المملكة 2"، الذي يضم فرصاً استثمارية مميزة، في الرياض والخرج، وذلك في الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 10 ديسمبر 2024 إلى يوم الخميس الموافق 12 ديسمبر 2024.
وأوضحت الشركة، تشمل الفرص المطروحة في المزاد أرضاً تجارية بمساحة 7865 م²، تقع بالقرب من حراج بن قاسم بمدينة الرياض، حيث تتمتع الأرض بموقع إستراتيجي يدعم الأنشطة الصناعية والتجارية، وتقع على مقربة من الطرق الرئيسة والمرافق الأساسية؛ ما يجعلها مثالية لإقامة مشاريع تجارية ناجحة.
كما تُطرح في المزاد أرض زراعية بمساحة 553,312 م²، تقع في مركز الضبيعة بالخرج، وسط الطبيعة والمزارع، وهي أرض مثالية للاستثمار الزراعي وتطوير مشاريع مستقبلية.
يأتي هذا المزاد في إطار سعي شركة السعدون العقارية، لتوفير فرص استثمارية جذابة تُسهم في دعم وتطوير القطاع العقاري في المملكة.
كُتيب المزاد والتفاصيل عبر الرابط:
https://alsadoun.sa/mazad-rawasi-almamlaka2/
للاستفسارات:
0555259495
920003852