شركة السعدون العقارية تطرح مزاد "رواسي المملكة 2": فرص استثمارية مميزة بالرياض والخرج

وأوضحت الشركة، تشمل الفرص المطروحة في المزاد أرضاً تجارية بمساحة 7865 م²، تقع بالقرب من حراج بن قاسم بمدينة الرياض، حيث تتمتع الأرض بموقع إستراتيجي يدعم الأنشطة الصناعية والتجارية، وتقع على مقربة من الطرق الرئيسة والمرافق الأساسية؛ ما يجعلها مثالية لإقامة مشاريع تجارية ناجحة.