مختص تربوي: إلغاء ربط العلاوة السنوية بالرخصة المهنية يُسعد المعلمين والمعلمات

عبّر المختص التربوي عماد الشريف عن ارتياح كبير لمسه في أوساط المعلمين والمعلمات عقب قرار وزارة التعليم إلغاء ارتباط العلاوة السنوية بالحصول على الرخصة المهنية، استجابةً لتطلعات المعلمين.
وأوضح أن القرار يسمح باستمرار ممارسة مهنة التعليم مع إلزام المعلمين بالتطوير المهني للحصول على الرخصة ضمن مهلة محددة.
وأشار إلى أن الوزارة شددت على أهمية الرخصة المهنية كشرط للتقدم للتشكيلات الإشرافية، التعليم المستمر، الترقيات، الإيفاد الخارجي، والابتعاث للدراسة. كما أشارت الوزارة إلى تمديد صلاحية الرخصة لمدة عام للحاصلين عليها قبل عام 2025، مع استثناء المعلمين الذين تجاوزوا سن الخمسين من شرط الحصول على الرخصة، تقديرًا لخبراتهم ومساهمتهم في تطوير الأداء التعليمي في مدارسهم.
وبيّن أن هذا الإعلان يعكس حرص الوزارة على التوازن بين متطلبات المهنة ودعم الكوادر التعليمية، بما يُسهم في تعزيز البيئة التعليمية ورفع مستوى الأداء.
وقدم "الشريف" الشكر للقيادة الحكيمة - حفظها الله- وللوطن المعطى، ولمقام وزارة التعليم ولوزير التعليم وجميع فرق العمل.