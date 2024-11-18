مختص تربوي: إلغاء ربط العلاوة السنوية بالرخصة المهنية يُسعد المعلمين والمعلمات

وأشار إلى أن الوزارة شددت على أهمية الرخصة المهنية كشرط للتقدم للتشكيلات الإشرافية، التعليم المستمر، الترقيات، الإيفاد الخارجي، والابتعاث للدراسة. كما أشارت الوزارة إلى تمديد صلاحية الرخصة لمدة عام للحاصلين عليها قبل عام 2025، مع استثناء المعلمين الذين تجاوزوا سن الخمسين من شرط الحصول على الرخصة، تقديرًا لخبراتهم ومساهمتهم في تطوير الأداء التعليمي في مدارسهم.