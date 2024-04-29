"التأمين" ترخص لشركتين لممارسة نشاطي الوساطة والإعادة بشكل تقني ومبتكر

وتدرك هيئة التأمين أهمية تطوير وتحسين الأنظمة والتحول إلى سوق قائم على التقنيات الحديثة؛ حيث تضمن هذه التقنيات تحقيق الأهداف المرجوة، ومنها: تحديد القيمة التأمينية بشكل صحيح، وتنوع وتطوير المنتجات والخدمات، وتقييم المخاطر، وأتمتة العمليات، وتحسين تجربة العملاء، إضافة إلى تسهيل عملية المطالبات التأمينية وتسريع إجراءاتها مؤكدة أهمية التعامل مع الشركات المرخص لها من قِبل الهيئة، ويمكن التحقق من ذلك عبر زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة WWW.IA.GOV.SA