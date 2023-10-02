الإعلام والذكاء الاصطناعي بين الأزمات والتصوير في اليوم الثاني لأسبوع الإعلام بـ"أم القرى"

واختتم حديثه عن مخاطر الذكاء الاصطناعي في فقدان الوظائف، وقال: بلا شك أنه سيزاحم البشر في الكثير من الأمور، وبخاصة في الوظائف التي لا تتطلب جانبًا إبداعيًّا، خاصة أن الذكاء الاصطناعي فيه نوع من أنواع انتهاك الحقوق الفكرية؛ لعدم سهولة التمييز بين المحتوى الزائف والمحتوى الأصيل.