"عبدالعزيز بن سلمان" للمضاربين: ستتألمون فاحذروا ولست مضطرًا لكشف أوراقي

وكانت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، ومنتجون آخرون في "أوبك+" قد أعلنوا عن تخفيضات طوعية في الإنتاج في أبريل الماضي، أدت إلى ارتفاع الأسعار بعد ركود قادته مخاوف من تأثير أزمة مصرفية على الطلب.