"أمير الرياض" يتفقّد "الزلفي" ويدشّن 12 مشروعاً تنموياً وخدمياً بـ 240 مليون ريال

وألقى الأمير فيصل بن بندر كلمة، قال فيها: سعيد هذا اليوم بأن أكون بينكم في هذه المحافظة العزيزة التي نعتز بها وبأهلها رجالاً ونساءً شيباً وشباباً، أرجو إن شاء الله أن نوفق في خدمتكم، وأن نصل معكم للمستوى المنشود بهذه المحافظة التي يحرص سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين سمو الأمير محمد بن سلمان، على تقديم كل ما فيه الخير لها ولأبنائها جميعاً، أرجو إن شاء الله أن نكون وإياكم في خيرٍ دائمٍ وإلى خير.