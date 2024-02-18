"أمير الرياض" يتفقّد "الزلفي" ويدشّن 12 مشروعاً تنموياً وخدمياً بـ 240 مليون ريال

أكّد الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله-، على تقديم كل ما فيه الخير لمحافظة الزلفي ولأبنائها جميعاً.
جاء ذلك خلال تدشين أمير الرياض وتأسيسه 12 مشروعاً تنموياً بتكلفة 240 مليون ريال خلال زيارةٍ لمحافظة الزلفي.
واستهل أمير الرياض جولته بزيارة مقر المحافظة، حيث كان في استقباله محافظ الزلفي مسفر بن غالب العتيبي؛ ثم اتجه إلى مقر حفل الأهالي الذي أُقيم في استراحة البلدية مروراً ببعض مواقع ومشاريع المحافظة الجديدة.
وفور وصوله إلى مقر الحفل قص الشريط إيذاناً بتدشين استراحة البلدية، ثم التقى الأهالي في الصالون المعد لذلك، حيث نقل لهم تحيات خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- للأهالي الذين أكّدوا تجديد الولاء والطاعة للقيادة الرشيدة، كما قدّم الأهالي شكرهم وتقديرهم لأمير الرياض، على هذه الزيارة.
وتوجّه إلى مقر حفل الأهالي، حيث بدأ الحفل بالسلام الملكي، ثم آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى محافظ الزلفي مسفر بن غالب العتيبي؛ كلمة عبّر فيها عن سعادته، وتشرُّف المحافظة بلقاء الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة الرياض، في زيارةٍ تمثل الكثير.
وأكّد العتيبي؛ أن الزلفي برجالها ونسائها وكبارها وصغارها وبكل ما يشكّل جمالها من رمال وجبال تشكر أمير الرياض، الذي يعد امتداداً لزيارات سابقة حظيت بها المحافظة من أمراء منطقة الرياض السابقين، وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله-.
وعبّر العتيبي؛ عن فرحة الأهالي بلقاء أمير منطقة الرياض، والتي تبدو جلية في وجوه الحاضرين من مديري ورؤساء الدوائر الحكومية ومن وجهاء المحافظة وأهلها، فهم فرحون وشاكرون بهذه الزيارة.
وأشار العتيبي؛ إلى أن المحافظة شهدت خلال السنوات الماضية تأسيس عديدٍ من الجمعيات الخيرية والتطوعية سعياً لتعزيز القطاع الثالث، لافتاً إلى مشروع (روافد) ذلك المشروع الحيوي لتطوير محافظة الزلفي والذي يهدف إلى تحفيز القطاع الخاص وتذليل كافة العقبات التي تواجهه ليقدم خدماته على أرقى المستويات وفي كل المجالات.
بعد ذلك قام أمير الرياض، بتدشين وتأسيس 12 مشروعاً تنموياً بالمحافظة، وهي: شارع الأمير فيصل بن بندر، ومركز محمد ابن علي العبداللطيف (رحمه الله) لغسيل الكلى بمستشفى الزلفي العام، ووضع حجر الأساس لتنفيذ مركز الفوزان للنساء والأطفال بمستشفى الزلفي، ومشروع أسواق الزلفي المركزية للخضار والفواكه واللحوم والدواجن، وتدشين كبري تقاطع طريق الملك فهد مع شارع الأمير فيصل بن بندر، ومبنى وقف الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام "إنسان"، واستراحة البلدية للاحتفالات، ومبنى إدارة المساجد والدعوة والإرشاد، وابتدائية تحفيظ القرآن الكريم في مركز علقة، ومبنى كلية طب الأسنان، وسد سمنان التدعيمي، واستكمال طريق (الزلفي - الأسياح) وتقدّر تكلفة تلك المشاريع بـ 240 مليون ريال.
وألقى الشاعر إبراهيم بن دخيل الوزان؛ قصيدة نالت استحسان الحضور، ومن ثم شاهد أمير الرياض عرضاً مرئياً للمنجزات بالمحافظة خلال السنوات الخمس الماضية، كما شاهد والحضور عرضاً لمشروع روافد.
واستمتع الحضور بمشاهدة "أوبريت" ترحيبي بأمير المنطقة بعنوان الذكرى الخالدة.
وألقى الأمير فيصل بن بندر كلمة، قال فيها: سعيد هذا اليوم بأن أكون بينكم في هذه المحافظة العزيزة التي نعتز بها وبأهلها رجالاً ونساءً شيباً وشباباً، أرجو إن شاء الله أن نوفق في خدمتكم، وأن نصل معكم للمستوى المنشود بهذه المحافظة التي يحرص سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين سمو الأمير محمد بن سلمان، على تقديم كل ما فيه الخير لها ولأبنائها جميعاً، أرجو إن شاء الله أن نكون وإياكم في خيرٍ دائمٍ وإلى خير.
وأضاف "هذه المحافظة لها لون وطعم ورائحة مختلفة أرجو إن شاء الله أن يوفق أبناؤها إلى العمل الصالح الناجح الذي نسعى إليه جميعاً.. شكراً لكم وشكراً لكل مَن قام بهذا العمل وهذه الإجراءات التي تمّت".
بعد ذلك، ترأس أمير الرياض المجلس المحلي للمحافظة، والذي تم خلاله مناقشة عددٍ من المواضيع المطروحة في جدول الأعمال والتي من شأنها رفع مستوى الخدمات التي تقدم للمواطن والمقيم بالمحافظة، حيث تمّت مناقشة إنشاء محطة للقطار وافتتاح كلية الاقتصاد والأعمال ومشروع خدمات المياه والصرف الصحي للأحياء غير المخدومة كما تمّت مناقشة المشروعات المتعثرة.
وزار الأمير فيصل بن بندر، محمية السبلة، وكان في استقباله لدى وصوله المحمية محافظ الزلفي مسفر بن غالب العتيبي، ومدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الرياض علي المنصور، ومدير مكتب البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الزلفي عبدالمحسن أحمد السلمان، وفور وصوله قام بغرس شتلة «سدر»، ضمن مشروع المركز الوطني لحماية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر في المحمية، وبعدها شاهد عروضاً حية للخيالة والصقارين السعوديين.
ورحّب في ختام الزيارة بجميع زوّار المحمية، مؤكداً أن جميع القطاعات بالمحافظة تعمل على توفير كل ما من شأنه خدمة الجميع وفقاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وتحقيقاً لرؤية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-.
وأكّد أمير الرياض أن فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة يقوم بتهيئة المواقع لتنمية الحياة الفطرية والتنوع الأحيائي واستعادة التوازن البيئي بالمحافظة، ضمن المشروع الوطني لحماية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، سائلاً المولى -عز وجل- التوفيق للجميع في خدمة الوطن والمواطن.