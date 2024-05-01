نظراً للحالة المطرية.. قنصلية المملكة في دبي تدعو المواطنين إلى الحيطة والحذر

دعت قنصلية المملكة في دبي والإمارات الشمالية، المواطنين والمواطنات، إلى أخذ الحيطة والحذر يومَي الخميس والجمعة؛ نظراً للحالة الجوية المطرية التي تشهدها دبي.
وقالت القنصلية، عبر حسابها في منصة إكس، نظراً للحالة الجوية المطرية المتوقعة -بمشيئة الله- بدبي والإمارات الشمالية يومَي الخميس والجمعة 2 - 3 مايو 2024م، فإنها تأمل من المواطنين والمواطنات كافة، اتخاذ الحيطة والحذر والالتزام بالتوصيات الصادرة من الجهات المختصّة في الدولة.
وفي حالة الطوارئ -لا سمح الله-، التواصل مع القنصلية على الرقمين التاليين:
97143778300
971504522258
حفظ الله الجميع.