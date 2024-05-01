نظراً للحالة المطرية.. قنصلية المملكة في دبي تدعو المواطنين إلى الحيطة والحذر

وقالت القنصلية، عبر حسابها في منصة إكس، نظراً للحالة الجوية المطرية المتوقعة -بمشيئة الله- بدبي والإمارات الشمالية يومَي الخميس والجمعة 2 - 3 مايو 2024م، فإنها تأمل من المواطنين والمواطنات كافة، اتخاذ الحيطة والحذر والالتزام بالتوصيات الصادرة من الجهات المختصّة في الدولة.