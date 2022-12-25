"الدفاع المدني" يحذّر من أمطار خفيفة إلى متوسطة تواعد 8 محافظات بمكة المكرمة

وقال الدفاع المدني: إن التوقعات الواردة من المركز الوطني للأرصاد تشير إلى هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة على منطقة مكة المكرمة، تشمل: (العاصمة المقدسة- جدة- رابغ- الطائف- الجموم- الكامل- خليص- بحرة)؛ اعتبارًا من اليوم الأحد إلى يوم غد الاثنين.