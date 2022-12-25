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"الدفاع المدني" يحذّر من أمطار خفيفة إلى متوسطة تواعد 8 محافظات بمكة المكرمة

اعتبارًا من اليوم.. وطالَبَ بالحيطة والحذر والابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول
"الدفاع المدني" يحذّر من أمطار خفيفة إلى متوسطة تواعد 8 محافظات بمكة المكرمة
عبدالله الراجحي
عبدالله الراجحي

حذّر الدفاع المدني من أمطار خفيفة إلى متوسطة تضرب 8 محافظات بمنطقة مكة المكرمة، اعتبارًا من مساء اليوم الأحد.

وقال الدفاع المدني: إن التوقعات الواردة من المركز الوطني للأرصاد تشير إلى هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة على منطقة مكة المكرمة، تشمل: (العاصمة المقدسة- جدة- رابغ- الطائف- الجموم- الكامل- خليص- بحرة)؛ اعتبارًا من اليوم الأحد إلى يوم غد الاثنين.

ونوه بضرورة أخذ الحيطة والحذر، والالتزام بتعليماته، والابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول والسدود وتجمعات المياه وأعمدة الإنارة وغرف الكهرباء بالشوارع.

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