استحقت "ماركوم" عن جدارة.. "كنوز السعودية" أعمال إبداعية تبرز قصص النجاح للمواطن

يؤكد فوز مبادرة "كنوز السعودية" بجائزة ماركوم الدولية للأعمال الإبداعية، مدى نجاح المبادرة في توثيق الثراء الثقافي والإسهام الحضاري والفكري بالمملكة.
وفي التفاصيل، نجحت المبادرة التي أطلقها مركز التواصل الحكومي بوزارة الإعلام، في إبراز قصص النجاح للمواطن السعودي على كافة الأصعدة، من خلال العمل مع الشركات المحلية لإنتاج أعمال بأفضل المعايير العالمية في مجال الإنتاج الفني لتكون موجهة لكافة الفئات.
وكان لمبادرة كنوز، مشاركة مميزة في "واحة الإعلام" خلال مؤتمر قادة مجموعة العشرين في الهند التي شاركت فيها المملكة، وأكد على ذلك مدى الزخم بين الحضور، حيث وصل عدد زوار الجناح إلى أكثر من 2000 زائر من المسؤولين والوزراء والسفراء والإعلاميين والصحفيين الدوليين.
يذكر أن مبادرة كنوز قد نشرت خلال الفترة الماضية أكثر من 6 أفلام، وهي (مرحلة صعبة، ونورس العرب، وعلى حدٍّ سواء، وحجة الرسول) وكان آخرها سلسلة "أطلس السعودية" التي هدفت لإبراز جماليات مدن المملكة عبر أفلام قصيرة حققت رواجاً كبيراً في مختلف المنصات.
جائزة ماركوم الدولية هي مسابقة إبداعية دولية، تعترف بالإنجازات المتميزة، وتمنحها منظمة التسويق والاتصال (AMCP) في دالاس بالولايات المتحدة الأمريكية سنوياً منذ 2004.
وتعد جائزة ماركوم من بين الجوائز الدولية المتخصصة التي يتنافس للحصول عليها كل عام نحو 6 آلاف مؤسسة وشركة من بلدان مختلفة.
تتم إدارة MarCom من قبل رابطة محترفي التسويق والاتصالات (AMCP)، وتتكون المنظمة الدولية، التي تأسست عام 1995، من عدة آلاف من المتخصصين في مجال التسويق والاتصالات والإعلان والعلاقات العامة والرقمية والويب.
يذكر أن منظمة AMCP ساهمت في الأعوام القليلة الماضية بأكثر من 250.000 دولار أمريكي في الأعمال الخيرية.