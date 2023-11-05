استحقت "ماركوم" عن جدارة.. "كنوز السعودية" أعمال إبداعية تبرز قصص النجاح للمواطن

وكان لمبادرة كنوز، مشاركة مميزة في "واحة الإعلام" خلال مؤتمر قادة مجموعة العشرين في الهند التي شاركت فيها المملكة، وأكد على ذلك مدى الزخم بين الحضور، حيث وصل عدد زوار الجناح إلى أكثر من 2000 زائر من المسؤولين والوزراء والسفراء والإعلاميين والصحفيين الدوليين.