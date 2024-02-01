منظومة جديدة في السعودية لـ"رصد الأجسام الفضائية".. هنا التفاصيل

وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحفية للشركة: "في الجناح التابع لـAlmaz-Antey في المعرض سيتم الكشف عن منظومة (سولا) الجديدة المخصصة لرصد الأجسام الفضائية، هذه المنظومة يمكنها تتبع حركة الأقمار الصناعية والحطام الفضائي والأجسام الأخرى الموجودة في المدار، ويمكنها رصد الأجسام لمسافة 6 آلاف كلم".