أمير تبوك يشيد بجهود عاملي الجوازات في مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار

استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة، اليوم الاثنين، مدير عام الجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، والوفد المرافق له.