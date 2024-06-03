أمير تبوك يشيد بجهود عاملي الجوازات في مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار

استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة، اليوم الاثنين، مدير عام الجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، والوفد المرافق له.
وأشاد أمير تبوك، بجهود عاملي الجوازات في مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار لخدمة ضيوف الرحمن.
ودعا لبذل المزيد من الجهود لتقديم أرقى الخدمات التي تتناسب مع الإمكانيات الكبيرة التي تقدمها القيادة الرشيدة لخدمة ضيوف الرحمن.
وأكد حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد - حفظهما الله - على خدمة الحجاج، وتسهيل أمورهم حتى يؤدوا الفريضة ويعودوا إلى بلادهم سالمين.
من جهته أعرب مدير عام الجوازات، عن شكره وتقديره لأمير تبوك على حرصه ومتابعته لأعمال الجوازات، سواءً في مدينة الحجاج، بمنفذ حالة عمار أو في المنطقة؛ لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن.
كما أكد أن جميع الجهات المسؤولة في الجوازات تعمل كفريق واحد لخدمة ضيوف الرحمن في المنافذ الجوية والبرية والبحرية وتقديم أرقى الخدمات لهم.
حضر اللقاء مدير جوازات منطقة تبوك اللواء سمير بن إبراهيم العليّط.