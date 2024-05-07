الرياض تستضيف الطاولةَ المستديرة ضمن الحوار الاستراتيجي للتنمية بين المملكة وبريطانيا

جاء ذلك برئاسة مديرة إدارة الشراكات والعلاقات الدولية بمركز الملك سلمان للإغاثة الدكتورة هناء عمر، وبمشاركة ممثلي وزارتَي المالية والخارجية، والصندوق السعودي للتنمية، والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، ومن الجانب البريطاني المديرة العامة للشؤون الإنسانية والتنمية في مكتب الكومنولث والتنمية الخارجية ميليندا بوهانون، وعدد من المسؤولين.