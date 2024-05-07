الرياض تستضيف الطاولةَ المستديرة ضمن الحوار الاستراتيجي للتنمية بين المملكة وبريطانيا

عُقد ضمن الحوار الاستراتيجي الثاني للتنمية والمساعدات الإنسانية بين المملكة وبريطانيا في مقرّ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالرياض؛ اجتماعُ الطاولة المستديرة الثالثة عن خارطة الطريق لتحقيق التنمية المستدامة للأمم المتحدة "قدرة المجتمع على الصمود، والإدارة القائمة على النتائج والرصد والتقييم".
جاء ذلك برئاسة مديرة إدارة الشراكات والعلاقات الدولية بمركز الملك سلمان للإغاثة الدكتورة هناء عمر، وبمشاركة ممثلي وزارتَي المالية والخارجية، والصندوق السعودي للتنمية، والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، ومن الجانب البريطاني المديرة العامة للشؤون الإنسانية والتنمية في مكتب الكومنولث والتنمية الخارجية ميليندا بوهانون، وعدد من المسؤولين.
وشهدت الجلسةُ تبادلَ وجهات النظر، والأساليب المعنية لتسريع التقدم في أهداف التنمية المستدامة وتحديد التحديات التي تواجه تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والاتفاق على أهداف التنمية المستدامة ذات الأولوية للتعاون السعودي البريطاني، واستكشاف فرص التعاون الإنمائي المشترك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.