الخطوط السعودية تستثمر شراكتها مع "فورمولا إي" في لندن

وأتاحت السعودية لزوارها من خلال جناحها التفاعلي في منطقة (Discover E-Zone) وعبر تقنية الواقع المعزز ، خوض تجربة فريدة في أنحاء المملكة بما في ذلك أعماق البحار ، إلى جانب ما تزخر به من تضاريس متنوعة وأجواء مختلفة، كذلك جولات بتقنية 360 درجة في محافظة العلا الغنية بالثراء التاريخي والثقافي ،

ووفرت منطقة مخصصة كنموذج مصغر لخدمات صالات الفرسان والذي حظي بتوافد الزوار للتعرف عن كثب على الخدمات التي تتميز بها ، وعلاوةً على ذلك فقد استمتع الزوار بتجربة السباق من خلال أجهزة المحاكاة.