"الوقاع: تواجد نصف قادة العالم بالرياض يؤكد نجاح المملكة في استقطاب الأحداث الكبرى

قال المحلل السياسي الدكتور نايف الوقاع: إن عقد القمم يتطلب رؤيةً وجهداً استثنائياً مشيراً في هذا الإطار، إلى أن المملكة هي الدولة الوحيدة على مستوى العالم التي تنجح في عقد القمم المتنوعة والمتتالية والمتزامنة.