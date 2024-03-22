"جامعة الملك فيصل" تحقّق أعلى مستوى في المؤشر الوطني للتعليم الرقمي 2023

حقّقت جامعة الملك فيصل مستوى الابتكار في تصنيف الجامعات في المؤشر الوطني للتعليم الرقمي 2023؛ وذلك بحصولها على نسبة "100%" في جميع أبعاد ومعايير المؤشر الوطني للتعليم الرقمي.
ويأتي هذا الإنجاز النوعي في ضوء ما تشهده الجامعة من قفزات متتابعة على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي؛ بهدف أن تكون أنموذجًا للجامعات الذكية الرائدة في بناء مستقبل التعليم.
وأكّد رئيس جامعة الملك فيصل المكلف الدكتور مهنا بن عبدالله الدلامي، أن الجامعة تعمل بشكل مستدام على رفع كفاءة الإجراءات والعمليات التشغيلية في البنية الرقمية؛ سعيًا منها إلى تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة، أيدها الله، وبما يتواكب مع حاضر ومستقبل المملكة في المجال الرقمي.
من جانبه أوضح عميد التعلم الإلكتروني وتقنية المعلومات الدكتور فواز بن وصل الله الصاعدي؛ أن هذا الإنجاز يأتي منسجمًا مع استراتيجية الجامعة الهادفة إلى تطوير التعليم الرقمي، وتأهيل وتمكين الكفاءات للمساهمة في عملية التحول الرقمي للوصول للتميز، وذلك عبر تقديم خدمات رقمية تحقّق التوجهات الوطنية للتحول الرقمي، والسعي المستمرّ لتقديم تعليم منتمٍ للمستقبل يواكب رؤية المملكة 2030.