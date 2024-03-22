"جامعة الملك فيصل" تحقّق أعلى مستوى في المؤشر الوطني للتعليم الرقمي 2023

وأكّد رئيس جامعة الملك فيصل المكلف الدكتور مهنا بن عبدالله الدلامي، أن الجامعة تعمل بشكل مستدام على رفع كفاءة الإجراءات والعمليات التشغيلية في البنية الرقمية؛ سعيًا منها إلى تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة، أيدها الله، وبما يتواكب مع حاضر ومستقبل المملكة في المجال الرقمي.