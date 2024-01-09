فيصل خلف هذال العتيبي: جمعنا كل قصائد والدي وسننشرها قريبًا

وعُرف الشاعر خلف بن هذال العتيبي الذي وصف نفسه بالقول: ‏"وأنا ماني بشاعر للوطن، كل الوطن شعّار" بنبرة صوته المهيبة، ومقدمات قصائده الحماسية، وبإشارة يده اليُمنى ملوّحةً على المنابر الملكية، وهو ذاكرة شعرية ارتبطت بوجدان كل السعوديين في السلم والحرب، ومن موسم الحج إلى مهرجان الجنادرية العريق الذي كتب أوبريته الملحمي "دولة ورجال" قبل 25 عامًا.