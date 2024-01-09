فيصل خلف هذال العتيبي: جمعنا كل قصائد والدي وسننشرها قريبًا

كشف فيصل خلف هذال العتيبي عن جمع كل قصائد والده الشاعر خلف بن هذال، مشيرًا إلى أنه سيقوم بنشرها قريبًا، وأوضح أنه جمع الديوان قبل 15 عامًا، ولكن والده طلب منه إرجاء نشره في ذلك الوقت.
وعن أسلوب والده الشاعر في التعامل، قال "فيصل": "خلف الشاعر هو خلف الأب إذا بدأ في كتابة القصيدة يجمع أبناءه ويشاورهم في أبياتها ولا ينفرد برأيه".
وعن تجربته الشعرية، أضاف: "أول ما بدأت في كتابة الشعر كنت أخفيه عن والدي، وكان أشقائي يُسمعونه نيابة عنه، وإذا أخبروني بأنه استحسنه ذهبت وأسمعته الأبيات".
وعبّر أبناء الشاعر خلف بن هذال عن سعادتهم بمناسبة تكريم والدهم شاعر الوطن بجائزة التكريم الخاص في جائزة التميز الإعلامي 2023 ضمن الشخصيات التي قدمت بصمات إعلامية واجتماعية وثقافية، وذلك في الحفل الذي أقامته وزارة الإعلام بالشراكة مع برنامج تنمية القدرات البشرية يوم الأحد، واصفين التكريم بأنه غير مستغرب من وزارة الإعلام.
وعُرف الشاعر خلف بن هذال العتيبي الذي وصف نفسه بالقول: "وأنا ماني بشاعر للوطن، كل الوطن شعّار" بنبرة صوته المهيبة، ومقدمات قصائده الحماسية، وبإشارة يده اليُمنى ملوّحةً على المنابر الملكية، وهو ذاكرة شعرية ارتبطت بوجدان كل السعوديين في السلم والحرب، ومن موسم الحج إلى مهرجان الجنادرية العريق الذي كتب أوبريته الملحمي "دولة ورجال" قبل 25 عامًا.