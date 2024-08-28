"وزارة الصناعة" تعلن الإطلاق التجريبي لتطبيق "صناعي"

يذكر أن الوزارة تعمل على عددٍ من المكتسبات المهمة التي ستحصل عليها من خلال التحول الرقمي في الخدمات المقدمة للمستثمرين وتسهيل الوصول إليها، بالإضافة إلى تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، وأتمتة المنشآت الصناعية، ومن أهم تلك المكتسبات تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة، عبر تعزيز الابتكار والاستفادة من التقنيات المتقدمة، وبناء اقتصاد صناعي تنافسي ومستدام، يعتمد على أحدث تقنيات التصنيع المبتكرة؛ مما يُسهم في جعل المملكة مركزًا لجذب الاستثمارات النوعية في قطاعَي الصناعة والتعدين، ويعزز مكانتها مركزًا عالميًّا للصناعات المتقدمة.