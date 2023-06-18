موسم الطائف.. "واكدة" بطلة تحدي نادي سباقات الخيل.. والتقديرية من نصيب "أكفيك" و"تاج العلياء"

وفي الأشواط الثلاثة الأولى، بلغت المسافة 1200 متر، وذهب المركز الأول، في أول شوط، إلى الفرس "صيتة فال"، المملوكة لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز، مع المدرب أحمد محمود، والخيال محمد الشريماء.