موسم الطائف.. "واكدة" بطلة تحدي نادي سباقات الخيل.. والتقديرية من نصيب "أكفيك" و"تاج العلياء"

شهدت سباقات الأسبوع الثالث من موسم الطائف، منافسات قوية على مدار 27 شوطًا أجريت على مدى أيام: الخميس والجمعة والسبت، بواقع 9 أشواط لكل أمسية، على ميدان الملك خالد بن عبدالعزيز للفروسية في الحوية.
وحقق الجوادان "أكفيك" و"تاج العلياء" الفوز بجائزة نادي سباقات الخيل التقديرية، خلال الحفلين الثامن والتاسع، وحسمت الفرس "واكدة" شوط تحدي النادي، مختتمة سباقات الأسبوع.
وفاز الجواد "إيشيان أنجل"، المملوك للأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، المركز الأول في الشوط الثامن، على مسافة 1600 متر، في سباقات الخميس.
وأقيم الحفل السابع مساء الخميس، وفازت الفرس "تجتاحهم"، المملوكة للأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، بالشوط الأول، الذي امتد لـ1200 متر، مع المدرب هشام عبدالواحد، والخيال محمد الدهام.
وفي الشوط الثاني، وعلى المسافة نفسها، حقق الجواد "المقام الرفيع" لإسطبل العاديات، المركز الأول، وقاده علي الميموني؛ بينما دربه متعب الشاطري.
وظفرت الفرس "طراحة"، لأبناء نايف راضي العنزي، بالشوط الثالث، الذي امتد لـ1200 متر، وقادها الفارس ذرب التمياط، ودربها بندر حمدام.
وأسفر الشوط الرابع عن انتصار الجواد "استقلال"، المملوك لإسطبل سيالة، على مسافة 1400 متر، مع المدرب ريعان البراهيم والخيال عادل الفريدي.
وعلى المسافة نفسها، حل الجواد "فيزير"، المملوك لإسطبل أجمل، أولًا في الشوط الخامس، مع المدرب مطلق الرويس والخيال أصيل السرحاني.
ونظم الشوط السادس على المسافة نفسها، وفازت به الفرس "سموكي كورتز"، المملوكة للأمير سلطان بن مشعل بن عبدالعزيز، بقيادة من الفارس وجبرتو راموس وإرشاد المدرب شالح العضياني.
وزادت المسافة إلى 1600 متر في الشوط السابع، وذهب مركزه الأول إلى الفرس "مريومة"، للمالك عبدالإله بن عبدالعزيز الموسى، وبإرشاد المدرب جفري وود راف وقيادة الفارس وجبرتو راموس.
وحقق الجواد "إيشيان أنجل"، المملوك للأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، المركز الأول في الشوط الثامن، الذي بلغت مسافته 1600 متر. وقاد محمد الدهام الجواد الذي دربه هشام عبدالواحد.
وفي الشوط التاسع، آخر أشواط الحفل السابع، بلغت المسافة 2000 متر، وكان الفوز به حليف الفرس "بسم الله عليش"، لأبناء عبدالله فراج العجمي، بقيادة من الفارس عبدالله العجمي، وتوجيهات من المدرب عامر فراج.
أقيمت سباقات الحفل الثامن، مساء الجمعة، وأسفر الشوط الختامي عن حصول الشريف هزاع شاكر العبدلي على جائزة النادي التقديرية، إثر فوز جواده "تاج العلياء" بالمركز الأول على مسافة 1400 متر، مع المدرب عبدالعزيز الموسى، والخيال خالد الميموني.
ودرب الموسى أيضًا الفرس "نينوى" المملوكة لإسطبل صفوة العاديات، والتي فازت بالشوط الثامن من الحفل، الذي امتد لـ1600 متر، مع الخيال عبدالعزيز الموسى.
وبلغت مسافة الأشواط الخامس والسادس والسابع 1600 متر أيضًا، وفاز بها على الترتيب، الجواد "مستر سكيلز" المملوك للأمير سلطان بن مشعل بن عبدالعزيز، والفرس "معتصمة" المملوكة لحمد محمد آل حوكاش، والجواد "ملاطم عذبة" من إسطبل عذبة للسباقات.
ودرب شالح العضياني الجواد "ميستر سكيلز"، الذي قاده الفارس وجبرتو راموس. بينما قاد الخيال خالد الشرار، الفرس "معتصمة"، التي دربها عايش الهذلي. في حي ندرب محمد النفجان "ملاطم عذبة" وقاده محمد الحبيل.
وأقيم الشوط الرابع على مسافة 1400 متر، وأسفر عن وصول الجواد "فركشن"، لمالكه الشيخ عبدالله حمود المالك الصباح، أولًا إلى خط النهاية، بقيادة من الخيال محمد الحبيل، وإرشاد المدرب ثامر الديحاني.
وفي الأشواط الثلاثة الأولى، بلغت المسافة 1200 متر، وذهب المركز الأول، في أول شوط، إلى الفرس "صيتة فال"، المملوكة لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز، مع المدرب أحمد محمود، والخيال محمد الشريماء.
وفاز الجواد "حوت القرين"، من إسطبل الخليبص، بالشوط الثاني، وقاده الخيال عادل الفريدي، بينما دربه غيث الغيث.
وحققت الفرس "خناجر"، المملوكة لناصر معزي بن عميرة، الفوز بالشوط الثالث، مع الخيال ياسر البقعاوي والمدرب صباح الشمري.
وانطلقت سباقات الحفل التاسع مساء السبت، وفازت الفرس "واكدة"، المملوكة لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز، بتحدي نادي سباقات الخيل، الذي كان عنوان المنافسة في آخر أشواط الحفل التاسع.
وحققت الفرس، التي يدربها المدرب أحمد محمود، انتصارها، على مسافة 1600 متر، بقيادة من الخيال عبدالله الفيروز.
وفي الشوط الثامن، فاز الجواد "أكفيك" المملوك لإسطبل الأصايل، بجائزة النادي التقديرية، على مسافة 1400 متر، مع المدرب غيث الغيث، والخيال عادل الفريدي.
أما الشوط الأول من الحفل التاسع، فقد امتد على مسافة 1200 متر، قطعها الجواد "بشوات"، المملوك للشيخ عبدالله حمود المالك الصباح، قبل باقي المنافسين، مع الفارس أصيل السرحاني، والمدرب ثامر الديحاني.
وزادت المسافة في الشوطين التاليين إلى 1400 متر، وحققت الفرس "حور العناية" قمة ترتيب الشوط الثاني؛ في حين تَفَوق الجواد "إنفراريد" على باقي المشاركين في الشوط الثالث.. و"حور العناية" مملوكة لطارق محمد عناية، ودربها محمد الخليفي؛ بينما قادها الفارس عبدالله الفيروز. أما "إنفرارايد" فقاده يوسف الحصين بإرشاد من المدرب بدن السبيعي، بينما تعود ملكيته إلى فهد ضيدان جريس العتيبي.
وفي الشوط الرابع، البالغة مسافته 1600 متر، كان الانتصار حليف "تهامية الخالدية" المملوكة لأبناء حسين مهدي آل حيدر، مع المدرب مصطفى الموسى والخيال عادل الفريدي.
وزادت المسافة في الأشواط الثلاثة التالية إلى 2000 متر، وذهب المركز الأول في الشوط الخامس إلى الجواد "نبع السعد"، المملوك لخالد عبدالرحمن المرغلاني، تحت قيادة الفارس نايف العنزي وإرشاد المدرب أحمد حمدام.
وحسم الجواد "هير إز ذا ماب"، المملوك للأمير سلطان بن مشعل بن عبدالعزيز، القمة في الشوط السادس، بإرشاد من المدرب شالح العضياني وقيادة الفارس وجبرتو راموس.
ووصل الفارس عبدالله الكريديس أولًا إلى خط نهاية الشوط السابع، على صهوة "فاكر دو بوي"، لمالكه علي حمزة نصيب الأخضر، وبإرشاد من المدرب عبدالله نصيب.