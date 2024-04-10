العيديات والكعك والمعمول.. تزين احتفالات أهالي جدة بالعيد

فضلا عن الاهتمام بتزيين المنازل بأجمل الديكورات لاستقبال الزوار، وتلمع الشوارع والمنتزهات بحلة رمضان، تنتشر الفوانيس والأشرطة الملونة وكل ما يرمز الى معاني عيد الفطر المباركة، ويبقى جوهر هذا الشهر بارزا في مجموعة من العادات المتوارثة، ومنها عادة الحوامة حيث يذهبون الأطفال بثيابهم الجديدة على المنازل يطرقون الأبواب للحصول على العيدية او الحلوى، ويجب ان لا نغفل مدى أهمية العيدية بالنسبة للطفل، وما ترسخ في داخله من معاني جميلة، لأن العيدية موروث اجتماعي قديم يعكس جوا من الالفة والمحبة والاهتمام ويجعل الأطفال معنيين أكثر بعيد الفطر، وكأن العيدية مساحة خصصت لهم حتى يعيشوا فرحة العيد ويتمتعوا بها على طريقتهم الخاصة.