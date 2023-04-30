فيديو.. إيرانية عائدة من السودان: واجهنا الموت.. والمملكة كانت أملنا الوحيد

وروت المواطنة الإيرانية في لقاء مع "الإخبارية"، اليوم الأحد، ما حدث معها بالسودان، لافتة إلى أن الوضع كان خطيراً جداً ولا يعلم أحدٌ ماذا يفعل؟ وكنا نتمنى المساعدة، لأنه لا توجد سفارة لإيران في الخرطوم.