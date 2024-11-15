إمام المسجد النبوي: خضوع الأمة الإسلامية للتوجيهات الإلهية ضمانٌ لعزّها

وبيَّن "آل الشيخ"؛ أن سنة الله في الخلق أنه لا يغيّر حال قومٍ إلا بسبب من أنفسهم، قال جلّ مَن قائل (إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ ۗ )، أي أن الله لا يغيّر ما بقومٍ من عافية ونعمة فيزيل ذلك عنهم ويهلكهم حتى يغيّروا ما بأنفسهم.