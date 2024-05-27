لمعان يجذب الطيور والحيوانات.. مشاهد من حضور "الشفلح وأزهاره" في الشمالية

يعد نبات الشفلح أو (القبّار) من أبرز النباتات التي زاد انتشارها في الآونة الأخيرة بمنطقة الحدود الشمالية وزينت صحاريها، وسُميَ عددٌ من فياض المنطقة باسم هذا النبات، وهو نبات شوكي معمر ذو أغصان كثيرة دائمة الخضرة، أوراقه سميكة ناعمة تشبه الأشواك، ذو أزهار بيضاء جميلة، يثمر النبات ثمرة كمثرية الشكل، وله أكثر من 140 نوعًا.