"من هو الإعلامي".. ميثاق مهني لممارسي الوظائف الإعلامية.. يتضمن 14 معيارًا

وأبدى الحيزان ملاحظات على الميثاق والمطالبة ببعض التعديلات والتطوير ومراعاة جوانب أخرى، معتبراً أن هناك فرصة للتجويد والتحسين، وأنه يجب على الجمعيات والمؤسسات الإعلامية أن تستفيد من النجوم الإعلاميين الجدد الصاعدين للواجهة بقوة أدائهم الرقمي ومعلوماتهم وعدد متابعيهم، وأن هناك إعلاميين بالفطرة فرضوا أنفسهم على الساحة المجتمعية بشكل أو آخر، وأن تخصص الإعلام قيمة مضافة لمن لديه مهارة وموهبة في الإعلام، وأن لا نحصر الإعلام في كتابة خبر أو تغريدة، مبينًا أن أقسام الإعلام تعيش حالة من الحيرة، وقد يصعب عليها مواكبة التغيرات السريعة التي تشهدها صناعة الإعلام حول العالم، وأنه لابد من واقعية في مواجهة هذه التحديات وأن تدريس بعض التخصصات تعاني من عدم وضوح، وأن حالة أقسام الإعلام في المملكة لا تختلف عن ما تواجهه أقسام الإعلام في دول العالم المتقدمة، ومنها الولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال.