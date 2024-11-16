1.8 مليون طالب وطالبة في "تعليم الرياض" يعودون إلى مدارسهم غداً

يعود أكثر من 1.8 مليون طالب وطالبة، غداً الأحد، إلى مقاعد الدراسة في مدارس الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض والمحافظات التابعة لها؛ لإكمال واستئناف رحلتهم التعليمية للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي.
وأنهت المدارس كافة استعداداتها لاستقبال الطلاب والطالبات وانطلاقة الفصل الدراسي الثاني الذي يستمر حتى 21 شعبان 1446هـ.
وعكفت "تعليم الرياض" على توفير الإمكانات اللازمة كافة لضمان سير العملية التعليمية بفعالية وإيجابية، بما يعكس طموحات المملكة في بناء مستقبل تعليمي رائد.
وتزامناً مع انطلاقة الفصل الدراسي الثاني يبدأ في جميع مدارس مدينة الرياض تطبيق الدوام الشتوي، حيث تقرر أن يبدأ الاصطفاف الصباحي الساعة 6:45، فيما تبدأ الحصة الأولى الساعة 7 صباحاً.