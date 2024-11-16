1.8 مليون طالب وطالبة في "تعليم الرياض" يعودون إلى مدارسهم غداً

يعود أكثر من 1.8 مليون طالب وطالبة، غداً الأحد، إلى مقاعد الدراسة في مدارس الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض والمحافظات التابعة لها؛ لإكمال واستئناف رحلتهم التعليمية للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي.