مصدر مسؤول ينفي ادعاءات بالاعتداء على مجموعات إثيوبية أثناء عبورهم الحدود السعودية - اليمنية

نفى مصدر مسؤول الادعاءات والمزاعم الواردة في تقرير إحدى المنظمات المتعلقة بالاعتداء على مجموعات من الجنسية الإثيوبية أثناء عبورهم الحدود "السعودية - اليمنية"، وأكد ألّا أساس لها من الصحة وتستند إلى مصادر غير موثوقة.