هل يجوز خصم ضريبة المدخلات دون حيازة فواتير؟.. "الزكاة والجمارك" توضّح

وأوضحت الهيئة، في ردها على تساؤل أحد المتابعين عبر حساب "اسأل الزكاة والضريبة" على "تويتر" يقول: "الشركة قامت باستلام سيارة من البنك بنظام الإيجار، وقيمة التمويل محمل بضريبة القيمة المضافة، ويتم السداد على أقساط شهرية، وتم الاستلام بموجب أمر بيع لكن لا يوجد فاتورة بيع للسيارة؛ فهل الشركة تخصم ضريبة القيمة المضافة؟"؛ أن أحد شروط خصم ضريبة المدخلات هو حيازة فواتير ضريبية باسم الشخص الذي يريد الاستفادة من الخصم.