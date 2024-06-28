عائلة السلطان تتقدَّم بخالص العزاء لعائلة الزويد في فقيدهم الراحل فيصل الزويد

ببالغ الحزن والأسى، وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تتقدَّم عائلة السلطان: "ناصر بن مهدي السلطان وولده خالد بن ناصر السلطان"، بأحر التعازي وصادق المواساة للشيخ "إبراهيم بن موسى الزويد" في وفاة فقيد الجميع ابنه الشاب فيصل بن إبراهيم الزويد، وإلى والدة الفقيد وشقيقه الصديق العزيز أ. موسى الزويد وإلى إخوانه وأخواته ومحبيه وإلى كافة أسرة الزويد عامة، سائلين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.