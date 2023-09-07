"ساسكو" الأولى في منح الامتياز التجاري في المملكة

الجدير بالذكر أن شركة ساسكو التي يتجاوز عمرها الأربعين قد شهدت في الآونة الأخيرة توسعًا ملحوظًا في شبكتها العاملة في مجال محطات الوقود، بعد الاستحواذات الأخيرة؛ حيث بلغ عدد فروعها 516 محطة، وتعد من الشركات السباقة في تقديم الخدمات النوعية والتي كان آخرها خدمات تعبئة الوقود ذاتيًّا.