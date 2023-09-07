"ساسكو" الأولى في منح الامتياز التجاري في المملكة

إشارةً إلى اتفاقية التعاون بين وزارة الطاقة والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، والتي تم على ضوئها توقيع مذكرة التفاهم للامتياز التجاري بين الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، والشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات "ساسكو" بتاريخ 13/ 3/ 2023، ومنذ توقيع المذكرة بدأت الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات "ساسكو" في استقبال طلبات الامتياز التجاري كأول شركة وطنية لها السبق في منح الامتياز التجاري في المملكة العربية السعودية.
الجدير بالذكر أن شركة ساسكو التي يتجاوز عمرها الأربعين قد شهدت في الآونة الأخيرة توسعًا ملحوظًا في شبكتها العاملة في مجال محطات الوقود، بعد الاستحواذات الأخيرة؛ حيث بلغ عدد فروعها 516 محطة، وتعد من الشركات السباقة في تقديم الخدمات النوعية والتي كان آخرها خدمات تعبئة الوقود ذاتيًّا.