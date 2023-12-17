استشاري يُحذِّر من "عض" أو "خربشة" القطط: يمكن أن تُحدث إصابات شديدة أو عدوى خطيرة

وأوضح الدكتور العرفة أن العضة يمكن أن تُحدث إصابات شديدة أو عدوى خطيرة، لافتًا إلى أن خطورة عضة القطط أو العدوى أنها تكثر لدى الأطفال، وأيضًا كبار السن، ويمكن أن تكون العدوى أكثر خطورة لدى ضعيفي المناعة.