استشاري يُحذِّر من "عض" أو "خربشة" القطط: يمكن أن تُحدث إصابات شديدة أو عدوى خطيرة

حذَّر استشاري طب الأسرة، الدكتور أسعد العرفة، من "عض" أو "خربشة" القطط، مشيرًا إلى أنها يمكن أن تُحدث إصابات شديدة، أو عدوى خطيرة.
وكتب عبر حسابه في منصة (إكس) تعليقًا على فيديو متداوَل لطفلة، تعرضت لهجوم من قطة: عض أو خربشة القطط أمر شائع الحدوث في المنازل.
وأوضح الدكتور العرفة أن العضة يمكن أن تُحدث إصابات شديدة أو عدوى خطيرة، لافتًا إلى أن خطورة عضة القطط أو العدوى أنها تكثر لدى الأطفال، وأيضًا كبار السن، ويمكن أن تكون العدوى أكثر خطورة لدى ضعيفي المناعة.
وتم تداول فيديو لطفلة، تعرضت لهجوم من قطتها؛ فأحدثت لها إصابة في عينها.