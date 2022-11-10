حالة نادرة …"فيصل الطبي" بالطائف ينهي معاناة مريض يعاني من فرط تعرق في الكفين

وأضاف الحمدان أنه وبعد الانتهاء من الجراحة عاد التنفس بشكلٍ طبيعي، وتم التعامل مع المريض ببروتوكول لتخفيف الألم والإسراع من تعافي المريض بعد العملية وسرعة مزاولة حياته بشكلٍ طبيعي ، وغادر المجمع خلال 24 ساعة من العملية والتي استغرقت ساعة واحدة، وهو بصحة جيدة على أن يتابع المراجعة مع قسم العيادات الخارجية.