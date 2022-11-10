حالة نادرة …"فيصل الطبي" بالطائف ينهي معاناة مريض يعاني من فرط تعرق في الكفين

وصل لمجمع الملك فيصل الطبي بالطائف، مريض يبلغ من العمر 26 عامًا، يعاني من فرط التعرق في الكفين مما يعيقه عن مزاولة حياته بشكل طبيعي كمصافحة الآخرين وقيادة السيارة والأنشطة التي تحتاج استخدام اليدين، إضافة للتأثير النفسي الذي كان يشكو منه المريض جراء هذا التعرق.
وأوضح لـ "سبق" متحدث صحة الطائف سراج الحميدان، أنهُ وبعد الكشف على المريض وعمل الفحوصات والأشعة قرر الفريق الطبي بالمجمع استخدام منظار الصدر وعمل فتحات صغيرة جداً في الجهة اليمنى والجهة اليسرى من الصدر ليتم قطع في السلسلة العصبية السمباثاويث كل جهة على حدة، وهذا الإجراء الجراحي تم بالتعاون مع أطباء التخدير باستخدام تقنية متقدمة للتنفس عن طريق الأنبوبة الحنجرية المزدوجة .
وأضاف الحمدان أنه وبعد الانتهاء من الجراحة عاد التنفس بشكلٍ طبيعي، وتم التعامل مع المريض ببروتوكول لتخفيف الألم والإسراع من تعافي المريض بعد العملية وسرعة مزاولة حياته بشكلٍ طبيعي ، وغادر المجمع خلال 24 ساعة من العملية والتي استغرقت ساعة واحدة، وهو بصحة جيدة على أن يتابع المراجعة مع قسم العيادات الخارجية.