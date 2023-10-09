"البديوي": اجتماع المجلس الوزاري الخليجي الأوروبي يتزامن مع تطورات إقليمية ودولية مهمة

وبيّن البديوي أن الاجتماع يهدف إلى استكمال الحوار الإستراتيجي بين منظومتي مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، وهو الحوار الذي يتم التناقش فيه حول العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها على كافة المستويات، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية، وذلك على ضوء التطورات الإقليمية والدولية المتسارعة.