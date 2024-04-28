نيابة عن خادم الحرمين.. أمير الرياض يحضر احتفالية البنك الإسلامي للتنمية باليوبيل الذهبي

وبعد ذلك ألقى وزير المالية، رئيس مجلس محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية محمد بن عبدالله الجدعان، كلمة حفل اليوبيل الذهبي لمجموعة البنك، وأكد فيها أن البنك يعطي صورة عملية للتضامن بين الدول الإسلامية، وقال: "وبعد مضي نصف قرن، نقف شهودًا على ما حققه البنك من إنجازات بفضل من الله ثم نتيجة للجهود المبذولة والدعم الكبير الذي يحظى به"، مشيرًا إلى استمرار المجموعة في مواكبة التغيرات والتطورات من خلال تطوير أدواتها وأسلوب عملها حتى أصبحت مجموعة متكاملة تقدم حلولاً تمويلية لسائر المجالات التي تلامس حياة الإنسان وتُسهم في الحد من الفقر وتحقيق المكاسب التنموية الرائدة في العديد من القطاعات الحيوية.