في نسخته الثالثة.. "احتفال نور الرياض" يعود بالشراكة مع القطاعَيْن الخاص والحكومي

أعلن احتفال نور الرياض 2023، أكبر احتفال للفنون الضوئية في العالم، إطلاق منصة التذاكر بشكل رسمي لزوار الاحتفال كافة، وذلك في عودته بنسخته الثالثة تحت شعار "قمرًا على رمال الصحراء" تحت إشراف القيمين الفنيين جيروم سانس، وآلاء طرابزوني، وفهد بن نايف، وبيدرو ألونسو.
ويضم الاحتفال أكثر من 120 عملاً فنيًّا، يقدمها ما يزيد على 100 فنان، يمثلون ما يتجاوز 35 دولة، من بينهم أكثر من 35 فنانًا سعوديًّا.
ويعود الاحتفال في نسخة هذا العام بالشراكة مع وزارة الثقافة ومركز الملك عبدالله المالي وحي جاكس كـشركاء الاحتفال، إضافة إلى مركز السعودية وشركة الخزامى للاستثمار كشريكَين رسميَّين، والمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام كـشريك إعلامي، ومعهد مسك للفنون كـشريك البرنامج، ونوفا وروح السعودية ومكتبة الملك فهد الوطنية وفيا الرياض والمدينة الرقمية كـشركاء داعمين، والتنفيذي كشريك الضيافة.
من جانب آخر، أوضحت المهندسة نوف المنيف، مديرة احتفال نور الرياض، أن احتفال نور الرياض يعود في هذه النسخة بشكل مختلف وفريد، ويدعو الزوار كافة من جميع أنحاء العالم لخوض تجارب ممتعة ومدهشة في 5 مراكز في العاصمة، تضم أعمالاً فنية إبداعية، إضافة إلى احتضانها حوارات وورش عمل متنوعة.
وبيّنت م. نوف أن احتفال نور الرياض في النسخ السابقة حصد ثمانية أرقام قياسية من موسوعة غينيس العالمية، من بينها أكبر احتفال للفنون الضوئية في العالم؛ إذ بلغ عدد الزوار أكثر من 2.8 مليون شخص "ونتطلع هذا العام لاستقبال محبي الفن وجميع أفراد المجتمع في نسخة مميزة بتجاربها وأنشطتها الفنية المختلفة".
ويتوزع احتفال نور الرياض في نسخته الثالثة في 5 مراكز في العاصمة: (مركز الملك عبدالله المالي، وادي حنيفة، وادي نمار، متنزه سلام وحي جاكس)؛ لـتضيء سماء العاصمة محتضنة المعرض المصاحب الذي سيقام تحت عنوان "الإبداع ينورنا والمستقبل يجمعنا"، في حي جاكس بالدرعية، الذي يقدم لزواره رحلة فنية ملهمة، تعبر عن الضوء كمصدر فكري وفني للفنانين المشاركين، ويشرح تفسيرهم لطبيعة الإنسان وهويته.
الجدير بالذكر أن احتفال نور الرياض يشتمل على 44 جلسة حوارية و122 ورشة عمل و13 تجربة إبداعية، و أكثر من 1000 جولة إرشادية، وأكثر من 100 نشاط للعائلات.