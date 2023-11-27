في نسخته الثالثة.. "احتفال نور الرياض" يعود بالشراكة مع القطاعَيْن الخاص والحكومي

ويتوزع احتفال نور الرياض في نسخته الثالثة في 5 مراكز في العاصمة: (مركز الملك عبدالله المالي، وادي حنيفة، وادي نمار، متنزه سلام وحي جاكس)؛ لـتضيء سماء العاصمة محتضنة المعرض المصاحب الذي سيقام تحت عنوان "الإبداع ينورنا والمستقبل يجمعنا"، في حي جاكس بالدرعية، الذي يقدم لزواره رحلة فنية ملهمة، تعبر عن الضوء كمصدر فكري وفني للفنانين المشاركين، ويشرح تفسيرهم لطبيعة الإنسان وهويته.