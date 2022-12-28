"النيابة" تطرح 49 وظيفة إدارية للجنسين الثلاثاء القادم للمفاضلة

كما أكدت بأن جميع الوظائف المعلنة تتطلب مقابلة شخصية، وأنه سيتم دعوة أكثر من متقدم على كل وظيفة من المتقدمين الأعلى نقاطاً، وستتم عملية مطابقة بيانات المرشحين خلال إجراء المقابلات الشخصية، وفي حال اختلاف البيانات، أو عدم اجتياز المقابلة الشخصية سيتم استبعاد المرشح، فيما سيكون الترشيح النهائي بعد الانتهاء من (مطابقة البيانات، والمقابلات الشخصية).