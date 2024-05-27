"الضمان الاجتماعي" يوضح الحد الأقصى لمتوسط الحساب البنكي للأسرة للحصول على المعاش

أوضح الضمان الاجتماعي والتمكين أنه تتم دراسة أهلية الأسرة المتقدمة للحصول على معاش الضمان الاجتماعي مرة كل شهر.
وأضاف الضمان الاجتماعي أن الدراسة تعتمد على البيانات المقدمة من المستفيد والواردة من الجهات ذات العلاقة، ومنها متوسط الحساب البنكي.
وأكد في تغريدة له أن الأسرة تكون غير مؤهلة للحصول على المعاش متى ما تجاوز مجموع متوسط حساباتها البنكية عن 375 ألف ريال خلال 6 أشهر سابقة.
وأضاف أنه يمكن للأسرة غير المؤهلة تقديم اعتراض عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية، مدعمًا بكشف بالحسابات البنكية ومتوسط الحسابات.