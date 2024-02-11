مدارس "تعليم جدة" تبدأ احتفالاتها بـ"يوم التأسيس"

ولاقت البرامج في يومها الأول، تفاعلاً ومشاركة واسعة من الطلاب والطالبات بمختلف المراحل الدراسية، من خلال حرصهم على الأزياء التراثية السعودية والدخول في منافساتها والاستفادة من المعلومات والأركان التي تحاكي وتعنى بكل فعالية.