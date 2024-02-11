مدارس "تعليم جدة" تبدأ احتفالاتها بـ"يوم التأسيس"
أطلقت مدارس تعليم جدة، اليوم الأحد، فعالياتها للاحتفاء بـ"يوم التأسيس"، بمجموعة من البرامج تستمر أربعة أيام.
ولاقت البرامج في يومها الأول، تفاعلاً ومشاركة واسعة من الطلاب والطالبات بمختلف المراحل الدراسية، من خلال حرصهم على الأزياء التراثية السعودية والدخول في منافساتها والاستفادة من المعلومات والأركان التي تحاكي وتعنى بكل فعالية.
وتناولت فعاليات اليوم الأول، برنامجين رئيسيين: الأول "تاريخنا"؛ لتعريف الطلاب والطالبات بتاريخ المملكة منذ ثلاثة قرون، وتسليط الضوء على الإرث التاريخي والثقافي للمملكة.
وشملت فعالياته ثلاثة محاور، الأول محور المنافسات والتحديات؛ حيث تنافس الطلبة في مجال الرسم التاريخي، وأطلقوا العنان لمواهبهم عبر الفن التشكيلي.
فيما تناول المحور الثاني، تقديم معلومات تاريخية عن الدولة السعودية الأولى، من خلال الإذاعة المدرسية التي خصصتها المدارس لتناول هذا الجانب.
أما المحور الثالث، فخصص للأنشطة والفعاليات من خلال ركن الخيل الافتراضي، وسلط الضوء فيه على الخيل العربية الأصيلة وعلاقتها ببطولات فرسان الدولة السعودية الأولى.
وفي البرنامج الثاني لفعاليات اليوم الأول، تحت مسمى "لعبنا" تم تناول الألعاب التقليدية التي تعرف الطلاب والطالبات عليها وعلى طريقة لعبها وأهميتها في تعزيز العلاقات الاجتماعية لجميع الفئات العمرية.
جاء ذلك من خلال محاور تحدي الألعاب ومعلومات الألعاب التقليدية في فترة الدولة السعودية الأولى وركن "لعبنا" المخصص لمحاكاة الألعاب الشعبية في تلك الحقبة.
يُذكر أن فعاليات الأيام التالية للاحتفاء بـ"يوم التأسيس" ستشمل فعاليات عن الأطعمة التقليدية والأزياء التراثية لمختلف مناطق المملكة، وكذلك الحرف التي تشتهر بها المملكة قديمًا وغيرها من الفعاليات.
يُذكر أن الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة، قد وجهت كل المدارس بتنفيذ فعاليات "يوم التأسيس" بمكاتب التعليم والمدارس خلال الفترة من اليوم الأحد إلى الأربعاء المقبل، وفق الهوية المعتمدة.